  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » "NATO'da yaşanan bir sabotajdır"

"NATO'da yaşanan bir sabotajdır"

Çonkar, "Tatbikat skandalı, NATO içerisine sızan Türkiye ve Türk hükümeti karşıtı kötü niyetli bazı unsurların düzenlediği bir sabotajdır." dedi.

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&quot;NATOda yaşanan bir sabotajdır&quot;

NATO'nun Norveç'te düzenlediği tatbikatta Atatürk'ün fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi "düşman hedef" olarak gösterilmişti.

Bazı siyasi partilerin ve analistlerin "Türkiye NATO'dan çıksın" gibi söylemlerini eleştiren NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, “Marjinal grupların ve çıkar çevrelerinin büyük ihtimalle sabotaj olarak planlayıp uyguladığı bu tarz hadiseler üzerinden keskin reaksiyonlar vermek, Türkiye gibi büyük bir devlete yakışmaz. Türkiye ile NATO ittifakı, bu tür hadiselerden sonra sona erecek tarzında bir konuşma ve tartışma içine girmek çok doğru değildir.” dedi.

"Özür dilenmesi önemli"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in defaatle Türkiye'den özür dilemesinin çok önemli olduğunun altını çizen Çonkar, Norveç'te yaşanan hadisenin NATO'nun güvenilirliğini, inandırıcılığını ve caydırıcılık kapasitesini tehlikeye attığını, NATO’nun kendi bütünlüğü ve varlığı açısından da bu tür yıkıcı eylemlere karşı tetikte olup, sorumlularını cezalandırabilmeli ifadelerini kullandı.

TRT Haber

Etiketler: nato, Ahmet Berat Çonkar
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