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Narkotik polisleri zehir tacirlerine geçit vermedi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu yıl düzenledikleri operasyonlarda 4,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirdi.

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Narkotik polisleri zehir tacirlerine geçit vermedi

Uyuşturucu satışının engellenmesi için gece gündüz görev yapan narkotik polislerinin, 2017'de düzenlediği operasyonlarda ele geçirdiği uyuşturucu miktarı son 4 yıla göre büyük artış gösterdi.

Bölgede terörle mücadelede sağlanan başarıyla emniyet teşkilatındaki FETÖ üyesi kadroların temizlenmesi, narkotik timlerinin hareket kabiliyetinin artmasını sağladı.

Son 4 yılda yürütülen çalışmalarda 5 ton 575 kilo 15 gram eroin, 3 ton 309 kilo 783 gram esrar, 243 kilo 853 gram afyon sakızı ve 33 kilo 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bu yıl 1 Ocak-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen 263 operasyonda ise 4 ton 8 kilo 992 gram eroin, 448 kilo 446 gram esrar, 101 kilo 39 gram afyon sakızı ile 69 kilo 92 gram sentetik uyuşturucuya el konuldu.

Narkotik ekiplerinin yılbaşından bu yana uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 507 zanlıdan 222'si tutuklandı.

Sokak satıcılarına geçit verilmedi

Narkotimler, göreve başladıkları Aralık 2014'ten bu yana yürüttükleri başarılı çalışmalar sayesinde sokak satıcılarının adeta korkulu rüyası haline geldi.

Bu yılın 11 ayında, son 4 senede ele geçirilen uyuşturucu miktarına yaklaşarak önemli bir başarıya imza atan Van polisi, operasyonların 99'unu sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, "torbacı" diye tabir edilen ve gözaltına alınan 166 zanlıdan 64'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
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