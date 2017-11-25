  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Narkotik köpek 'Nero'dan uyuşturucu tacirlerine darbe

Narkotik köpek 'Nero'dan uyuşturucu tacirlerine darbe

Yol kontrolünde durdurulan otomobilde yapılan aramada, vites kutusuna gizlenmiş kokain ve esrar, dedektör köpek "Nero" tarafından bulundu.

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Narkotik köpek Nerodan uyuşturucu tacirlerine darbe

İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Otomobildekilerin tedirgin davranışlarda bulunduğunu gözleyen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle araçta detaylı arama yaptı.

Kokuya duyarlı dedektör köpek "Nero" aracılığıyla yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine otomobilin vites kutusu polis ekiplerince söküldü.

Ekipler, bu bölmeye gizlenmiş, poşetlenerek satışa hazır hale getirilmiş 65 gram kokain ile 5 gram esrar ele geçirdi.

Polis ekipleri otomobilde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aliağa Adliyesine sevk edilen zanlılardan suçunu itiraf ettiği öğrenilen kişi "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, vites kutusu, dedektör köpek, esrar
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