Narkotik ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadı

Narkotik ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen 20 bin 180 operasyonda 34 bin 489 şüpheli gözaltına alınırken 60 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet verilerinden derlediği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında mesailerinin büyük bölümünü terörle mücadele ekipleriyle yapan narkotik polisleri, kendi branşlarını ilgilendiren çalışmaları da ihmal etmedi.

Uyuşturucu ile mücadelenin sokaklarda hissedilir ölçüde sürdürülmesi, başta öğrenciler ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini uyuşturucu tehdidinden korumak için narkotik polisleri ve narkotimler tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 20 bin 180 operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gözaltına alınan 34 bin 489 şüpheliden hakim karşısına çıkartılan 7 bin 220'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonların 11 bin 666'sı 29 ilde faaliyet gösteren narkotimlerce gerçekleştirilirken bu operasyonlarda gözaltına alınan 18 bin 312 şüpheliden 4 bin 178'i tutuklandı.

Yıl boyunca yapılan operasyonlarda 51,1 ton esrar, 5,3 ton eroin, 261 kilogram 476 gram afyon, 632 kilo 30 gram kokain, 261 bin 523 adet sentetik ecza, 7 milyon 901 bin 549 adet captagon, 2 milyon 349 bin 724 adet ecstasy, 365 kilogram 838 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 151 kilogram 568 gram metamfetamin ile 655 litre asetik anhidrit ve 1 milyon 464 bin 502 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu madde miktarının 60 tonun üzerinde olduğu kaydedildi.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da uyuşturucu satıcılarının peşini bırakmayan narkotik ekipleri, geçen yıl 5 ülkedeki meslektaşlarıyla ortaklaşa 7 operasyon düzenledi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 1 ton 174 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. AA