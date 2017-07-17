  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.544
    EURO 4.057
  • BIST 105175.73
    ALTIN 140.084
Buradasınız : » » Narkotik ekipleri İstanbul'da göz açtırmadı

Narkotik ekipleri İstanbul'da göz açtırmadı

İstanbul'da Kağıthane ve Fatih'te yapılan uyuşturucu operasyonlarda, 3 kilogram bonzai, bin 727 gram paket toz ve kubar esrar, bin 568 sentetik hap, 4 gram eroin ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Narkotik ekipleri İstanbulda göz açtırmadı

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla bonzai ve uyuşturucu madde üretim ve dağıtımı yapan iki şebeke çökertildi.

Jandarma ekipleri, Kağıthane ve Fatih'teki 4 ayrı adreste, şüphelileri, bonzai ve uyuşturucu maddeyi satışa hazır hale getirmek için "fişek" diye tabir edilen şekilde kağıtlara sarıp paketlerken suçüstü yakaladı.

Özellikle Kağıthane, Şişli, Taksim, Eminönü, Balat ve Unkapanı'ndaki genç nüfusu hedef alan uyuşturucu satıcılarının, hazırladıkları binlerce bonzai ve uyuşturucu fişeğini motosikletli kuryeler vasıtasıyla dağıttığı tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler K.N, U.N, M.K, B.G, Y.H. ile beş ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi B.G. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak tutuklandı.

Etiketler: İstanbul, uyuşturucuyla mücadele
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER