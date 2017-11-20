Naim Süleymanoğlu'nun adı Üsküdar'da bir caddede yaşatılacak

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı, Üsküdar'da bir caddeye verildi.

Üsküdar Belediyesi, Selami Ali Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Caddesi ile Vakıf Sokağı arasında kalan isimsiz yola "Naim Süleymanoğlu Sokağı" adı verilmesini talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ilçe belediyesinden gelen talebi görüştü. Görüşme sonucunda buranın cadde olarak revize edilmesi istendi. Oy birliğiyle de Üsküdar'daki bu caddeye Naim Süleymanoğlu'nun isminin verilmesi kabul edildi.

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Temel Başalan, Süleymanoğlu'nun olimpiyat, dünya ve Avrupa'da çok önemli şampiyonluklar elde ederek Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ettiğini hatırlattı.

Başalan, "İnşallah milli sporcumuzun ismi, önümüzdeki aylarda, yıllarda daha önemli spor komplekslerine verilecektir. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum." dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever de Süleymanoğlu'nun vefatından dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getirerek, "Daha önce kazandığı başarılarıyla heyecan duyduk ve iftihar ettik. Allah mekanını cennet etsin. Bundan sonra onun adının yaşatılması için gereken bütün katkıları da bizzat Cumhuriyet Halk Partisi olarak sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.