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Buradasınız : » » Naim Süleymanoğlu'nun adı İstanbul Avcılar'da yaşatılacak

Naim Süleymanoğlu'nun adı İstanbul Avcılar'da yaşatılacak

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu merhum Naim Süleymanoğlu'nun ismi, Avcılar'daki bir parka verilecek.

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Naim Süleymanoğlunun adı İstanbul Avcılarda yaşatılacak

Avcılar Belediye Meclisi, 18 Kasım 2017'de vefat eden "Cep Herkülü" lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun isminin ilçedeki bir parka verilmesini kararlaştırdı.

Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2018'in ilk belediye meclis toplantısı, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 18 Kasım 2017'de hayatını kaybeden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adının bir parkta yaşatılması önerisi meclise sunuldu.

Oy birliğiyle kabul edilen öneri doğrultusunda, Süleymanoğlu'nun isminin hükümet konağı yanındaki parka verilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcılar Belediye Başkanı Toprak, "Avcılarlı bir hemşehrimiz olan Süleymanoğlu, ülkemizi dünyada onurla temsil etmiş, çok büyük başarılara imza atmıştır. Ülke olarak yeni zaferlere imza atmak için Avcılar'da yaşayan gençlerin ve çocukların başarıları için desteğe hazır durumdayız. Avcılar'da gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için sportif faaliyetlerden faydalanıyoruz ve bu konuyu geleceğimiz için milli bir mesele olarak görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA 

Etiketler: naim süleymanoğlu
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