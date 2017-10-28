Naim Süleymanoğlu beyin kanaması geçirdi

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu, 25 Ağustos'ta siroz nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 6 Ekim'de de milli halterciye karaciğer nakledilmişti.

Nakilden sonra taburcu edilebilecek duruma gelen Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişlemeye bağlı kanama meydana geldi.

Yapılan tedavi sonucu kanamanın gerilediği ve Süleymanoğlu'nun bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Naim Süleymanoğlu için herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek görülmediği aktarıldı.

Ataşehir Memorial Hastanesi'nde tedavisi süren Süleymanoğlu'nun karaciğer fonksiyonları normal seyrediyor.

TRT HABER