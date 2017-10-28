  • 28 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.402
  • BIST 107884.03
    ALTIN 155.089
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Naim Süleymanoğlu beyin kanaması geçirdi

Naim Süleymanoğlu beyin kanaması geçirdi

Karaciğer nakli olan Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyin kanaması geçirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Naim Süleymanoğlu beyin kanaması geçirdi

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu, 25 Ağustos'ta siroz nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 6 Ekim'de de milli halterciye karaciğer nakledilmişti. 

Nakilden sonra taburcu edilebilecek duruma gelen Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişlemeye bağlı kanama meydana geldi.

Yapılan tedavi sonucu kanamanın gerilediği ve Süleymanoğlu'nun bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Naim Süleymanoğlu için herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek görülmediği aktarıldı.

Ataşehir Memorial Hastanesi'nde tedavisi süren Süleymanoğlu'nun karaciğer fonksiyonları normal seyrediyor. 

TRT HABER

Etiketler: naim süleymanoğlu, beyin kanaması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER