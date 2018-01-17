Myanmar'da alıkonulan TRT World ekibi Türkiye'ye geldi

Myanmar'da iki ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan dört kişilik TRT World ekibinden Malezyalı kadın muhabir Mok Choy Lin ile Myanmarlı tercüman Aung Naing Soe Türkiye'ye geldi.

Singapur'dan İstanbul'a gelen Choy Lin ile Soe'yi, TRT World çalışanları Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle karşıladı.

"Küçük bir hücre içinde kaldık, kimseyi göremedik"

Choy Lin, tutuklandıktan sonraki iki haftanın kendileri açısından çok zor geçtiğini anlattı. Bu sürede küçük bir hücre içinde kaldıklarını ve kimseyi göremediklerini söyleyen Choy Lin, "Tutuklandıktan sonra polise 'Elçilikle iletişime geçebilir miyiz, avukat tutabilir miyiz?' diye sorduk ama hiçbiri buna aldırış etmedi. Kimseyle irtibata geçemedik. Kasım'ın onunda ilk duruşma olduğunda da hiç kimseyi göremedim" dedi.

Duruşma yerel dille yapıldığı için hiçbir şey anlamadığını dile getiren Choy Lin, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

"Müslüman olmamın tutuklanmamıza etkisi var"

Tercüman Soe ise herkesin drone kullandıkları için tutuklandıklarını bildiğini ancak gerçeğin pek de öyle olmadığını düşündüğünü söyledi.

TRT World'ün Türk kanalı olması nedeniyle bazı olumsuzluklarla karşılaştıklarını ifade eden Soe, "Benim tercüman olarak görevim yardımda bulunmaktı ama ben terörist ilan edildim. Ben Müslümanım. Bunun da orada ayrı bir etkisi var. Biz de tam olarak tutuklanmamızın sebebini bilmiyoruz. Bunun bir tutarlılığının olmadığını düşünüyoruz" dedi.

29 Aralık 2017'de serbest kaldılar

Başkent Nepido'daki parlamento binası çevresinde görüntü almak amacıyla izinsiz drone uçurdukları gerekçesiyle 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Singapurlu Lau Hon Meng ve Malezyalı Mok Choy Lin ile tercümanları Aung Naing Soe ve şoförleri Hla Tin'den oluşan ekip, 2 aylık tutukluluğun ardından 29 Aralık'ta özgürlüklerine kavuşmuştu.

Kaynak: AA