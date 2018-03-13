Muvazzaf üsteğmen ve astsubaylara FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması soruşturması kapsamında muvazzaf üsteğmen ve astsubaylara gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Üsteğmen A.Z. ile astsubaylar A.T., Y.E. ve U.D. KKTC, astsubaylar B.A. ve O.K. Şırnak, M.K. Ankara, H.K. Kayseri ve F.K. Edirne'de gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA