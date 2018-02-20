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Muvazzaf astsubaylara FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kırşehir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

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Muvazzaf astsubaylara FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Edirne, Konya ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, astsubaylar B.A, F.K, E.Ö, M.F.T, T.Ç.T ve Y.E.Ç. gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen şüpheliler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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