Muvazzaf albayın evinden FETÖ elebaşına ait vaaz CD'si çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'ta, ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı gün 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelilerden 63'ünü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Çanakkale'de görevli muvazzaf albay Serdar Düzgören'in ikamet ettiği evde arama yapan güvenlik güçleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarının yer aldığı bir CD buldu. El konulan CD, detaylı inceleme için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesine gönderildi.

Soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirilen Düzgören, emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Mayıs'ta sevkedildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

Düzgören hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak: AA