  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Mutlu ve Çapkın tekrar hakim karşısında

Mutlu ve Çapkın tekrar hakim karşısında

Eski İstanbul Valisi Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılanmasına devam ediliyor.

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Mutlu ve Çapkın tekrar hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası istemiyle dava açılan ve aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 eski vali ve kaymakamın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski İstanbul Valisi Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın’ın da aralarında bulunduğu 14 sanık ve yakınları katıldı.

Avukatların yer aldığı duruşmada, eski İstanbul Valisi Mutlu savunma yapıyor.  

Etiketler: hüseyin avni mutlu, Hüseyin Çapkın, fetö, mülkiye yapılanması, Duruşma
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