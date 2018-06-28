Muş'un yeni otogarı 26 Ağustos'ta açılıyor

Muş-Bingöl Karayolu'nun 4 kilometresinde yeni yapılan Muş Şehirlerarası Otobüs Terminali inşaatında sona gelindi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'a güzel ve modern Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"İtibar noktasında önemsiyorduk"

Her yönüyle en ince detayıyla düşünülmüş şekilde 27 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve 8 milyon 850 bin liraya mal olacak terminalin 26 Ağustos'ta hizmete gireceğini dile getiren Asya, "Yıllar önce 1980 yılında yapılan eski terminalimiz artık bu şartlarda il terminali değil, kasaba terminalini andırıyordu. Şehrimize gelen misafirlerimizin ilk gördükleri yer olduğu için itibar noktasında önemsiyorduk. İnşallah bu sene en iyi bir şekilde hizmet verecektir" diye konuştu.

Otogar Şantiye Şefi Ayhan Sağınç da, sahada 90 personelle çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Otogar içerisinde restoran, taksi durağı, bakım ikmal binası, çocuk oyun parkı, yeşil alan ve 32 peron bulunmakta" dedi.

Kaynak: AA