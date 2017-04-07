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Muş'un Malazgirt ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Hancağız köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Muşun Malazgirt ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Hancağız köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, kamu huzurunun sağlanması, huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, vatandaşların olası can ve mal kayıplarının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Malazgirt ilçesi Hancağız köyünde 7 Nisan saat: 05.00 itibarı ile ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler: Muş, malazgirt, sokağa çıkma yasağı
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