Müşteri sorunlarına 'Whatsapp'lı çözüm

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ile hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras EDAŞ) Genel Müdürü Fikret Akbaş, yazılı açıklamasında, elektrik arızalarına daha etkin ve kısa sürede müdahale edilmesi ve müşterilerle daha hızlı iletişim sağlanması amacıyla "Whatsapp Çözüm Hattı" oluşturduklarını bildirdi.

"Bu uygulama ile elektrik arızalarına daha etkin ve kısa sürede müdahale edilmesi sağlanacak. Kolay kullanımı sayesinde de müşterilerimiz tarafından çabuk benimsenecek olan 'Whatsapp Çözüm Hattı', hizmet standartlarını interaktif boyuta taşıyan yeni bir dijital hizmet platformu." ifadelerini kullanan Akbaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Whatsapp Çözüm Hattı, toplu bilgi ve konum paylaşımı sayesinde arıza yeri ve türünün daha hızlı tespit edilmesi, fotoğraf ya da video destekli arıza tespitini kolaylaştıracağı gibi kaçak elektrik bildirimini de hızlandıracaktır. Whatsapp Çözüm Hattı mülki amirlikler, muhtarlar, sağlık ocakları, gar ve hava alanları içinde oluşturulacak gruplar aracılığı ile bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi gibi interaktif hizmet verebilecek."

Şirketin Kurumsal İletişim Kalite ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Nilüfer Orkan Kılıç ise 7 ildeki 52 müşteri hizmetleri merkezi aracılığı ile yüz yüze iletişim desteği verdiklerini ifade etti.

Söz konusu sistem sayesinde müşteri memnuniyetinde önemli mesafe kat edeceklerini aktaran Kılıç, "Müşteri geri bildirimlerinin bizi daha iyiye yöneltileceğine inancımız yüksek. Bu sebeple müşterilerimizin bize ulaşımını daha da arttıracağına inandığımız bir hizmet kanalını daha devreye aldık. Tüketicilerimiz Whatsapp Çözüm Hattı numaramız olan 0530 107 0 186 nolu numaradan bize 7 gün 24 saat ulaşabilecekler ve dilek, talep, öneri ve şikayetlerine anında çözüm bulabilecekler." ifadesini kullandı.