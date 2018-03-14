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Buradasınız : » » Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı

Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Suriye sınırındaki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH timleri sevk edildi.

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Müşterek Görev Merkezine JÖH sevkiyatı

Afrin'de terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor. 

Meskun mahal operasyonunda görev alacak Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi'ne gelişi devam ediyor.

Doğu illerinden yaklaşık 10 otobüs ile Müşterek Görev Merkezi'ne gelen JÖH'lere ilçe halkı da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisi veren vatandaşlara Jandarma Özel Harekat timlerinin bulunduğu otobüslerden korna çalarak karşılık geldi.

Kaynak: DHA

Etiketler: JÖH, zeytin dalı, afrin, suriye sınırı
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