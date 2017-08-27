Muş'taki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'un Kızılağaç beldesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce 26 Ağustos'ta, "Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-67 Operasyonu"nun gerçekleştirildiği belirtildi.

Kızılağaç beldesi Reylim Yaylası mevkisinde insansız hava aracı ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait kalaşnikof piyade tüfeği ile 149 kalaşnikof fişeği ve 5 kalaşnikof şarjörü, M-15 piyade tüfeği ile 114 M-15 fişeği ve 4 M-15 şarjörü, tabanca ile 7 tabanca fişeği ve tabanca şarjörü, 3 el bombası, el telsizi, sırt telsizi, 11 bin 200 lira, muhtelif sayıda örgütsel doküman, akü, 7 şarjör kütüklüğü, radyo, pense, akımölçer ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.