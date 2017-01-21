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Buradasınız : » » Mustafa Koç ölüm yıl dönümünde anıldı

Mustafa Koç ölüm yıl dönümünde anıldı

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç kabri başında anıldı.

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Mustafa Koç ölüm yıl dönümünde anıldı

Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç için Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanında anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç'un yokluğunu her geçen gün daha fazla hissettiklerini belirterek, "Aramızdan ayrılışıyla içimizde bıraktığı derin boşluğu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Üzüntümüz ve özlemimiz çok büyük." dedi.

Aradan geçen bir yılda Mustafa Koç'un düşüncelerinin, vizyonunun ve hayatlarına kattığı değerlerin kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Çakıroğlu, "Yaptıkları ve söyledikleriyle bizlerin güneşi olmaya, bizleri aydınlatmaya ve ısıtmaya devam ediyor. Eminim ki yaptıklarımızla, topluluğumuzun başarılarıyla, toplumsal hayata katkılarımızla mutlu olur, gururlanırdı. Bizler Mustafa beyin de hayallerini gerçekleştirmek üzere emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Bu yolda kendisinin manevi varlığını daima yanımızda hissediyoruz. Kendisini rahmet ve özlemle anıyorum." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okundu, dua yapıldı. 

Etiketler: mustafa koç, anma, mezarı başında anıldı
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