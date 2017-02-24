Muş'ta terör suçundan aranan 4 kişi yakalandı

Muş'ta terör suçundan aranırken yakalanan 4 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 18-22 Şubat tarihlerinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Çalışma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 şüphelinin yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı vurgulanan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 kişinin de yakalandığı, bunlardan birinin tutuklandığı, diğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 14 şüphelinin daha gözaltına alındığı, bunlardan 4'ünün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.