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Muş'ta terör saldırıları lanetlendi

Muş'un Hasköy ilçesinde vatandaşlar, terör örgütü PKK'yı düzenlenen mitingle protesto etti.

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Muşta terör saldırıları lanetlendi

Muş'un Hasköy ilçesinde vatandaşlar, terör örgütü PKK'yı düzenlenen mitingle protesto etti.

İlçe meydanında düzenlenen "Teröre Lanet Kardeşliğe Davet" mitinginde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Polise uzanan eller kırılsın" sloganları atarak son dönemde gerçekleştirilen terör saldırılarını lanetledi.

Kaymakam Ahmet Özkan, mitingde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların top, tüfek ve uçağa karşı dik duruş sergilediğini söyledi.

Bundan 100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un anlattığı neslin tekrar vatanına sahip çıktığını ve hain darbe kalkışmasından kurtardığını belirten Özkan, "Şunu herkes bilsin ki bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Kardeşliğimizi bozamayacaksınız. Tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan anlayışımızdan bizi vazgeçiremeyeceksiniz." dedi. 

Etiketler: Muş, Hasköy, teröre lanet
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