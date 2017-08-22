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Muş'ta terör operasyonunda 12 gözaltı

Muş'un Malazgirt ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.

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Muşta terör operasyonunda 12 gözaltı

Muş'un Malazgirt ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, 5 Ağustos'ta ilçeye bağlı Boyçapkın köyünde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde köy komisyonuna üye olan kişiler ile örgüte yardım ve yataklık eden kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 14 zanlının gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden 12'sinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı, 2'sinin ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Etiketler: Muş, terör operasyonu, gözaltı, pkk/kck
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