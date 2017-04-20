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Muş'ta terör operasyonu: 4 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Muşta terör operasyonu: 4 gözaltı

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün merkez Karlıdere Mahallesi'nde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, eleman ve finans desteği sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 5 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada 7,65 milimetre çapında tabanca, tabanca şarjörü, 7 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 88 boş kalaşnikof kovanı, 2 örgütsel fotoğraf ve örgütsel bez parçası ele geçirilmiştir. Tespit edilen 4 şahıs gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Etiketler: Muş, terör operasyonu
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