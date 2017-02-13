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Muş'ta terör operasyonu: 37 gözaltı

Muş'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 37 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Muşta terör operasyonu: 37 gözaltı
Muş'ta, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi yakalandı.
 
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak", "Terör örgütünün propagandasını yapma" ve terör örgütü adına sözde kent meclisleri ve köy komisyonları kurarak örgütsel faaliyetler yürüttüğü tespit edilen 38 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtildi.
 
Operasyonda 37 kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, her türlü terör örgütü ve unsurlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği de vurgulandı. AA
 
Etiketler: Terörle Mücadele, muş terör operasyonu
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