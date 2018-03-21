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Muş'ta terör operasyonu 33 gözaltı

Muş merkez ve 3 ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

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Muşta terör operasyonu 33 gözaltı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezi ile Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi.

6-7 Ekim 2014 tarihinde Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde meydana gelen toplumsal olaylara karıştığı tespit edilen kişiler ile sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yapanlar tespit edildi.

19-20 Mart'ta il ve ilçelerde başlatılan operasyon sonucu 33 kişi yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, operasyon, Muş, kck
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