Muş'ta terör operasyonu: 2 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, geçen yıl 1 Ağustos'ta merkeze bağlı Kıyık köyü kavşağında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Çatışmada kaçan ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan aranan bir şüphelinin, Muş'un Soğucak köyündeki evinde saklandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evde yapılan aramada şüpheli şahıs yakalanmıştır. Ayrıca aynı evde kalan (şüpheliyle resmi nikahı olmadan) ve birlikte yaşadığı tespit edilen eşi hakkında da 'terör örgütüne yardım ve yataklık etme' şüphesinden dolayı soruşturma başlatılmıştır. İlgili şahıslar gözaltına alınmış olup, adli işlemlerine devam edilmektedir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.