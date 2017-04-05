Muş'ta terör operasyonu: 12 gözaltı

Muş'un Malazgirt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren sözde Bulanık/Malazgirt grubunun faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terör örgütü ile irtibatlı ve işbirliği içerisinde olan şüphelilerin yakalanması amacıyla Malazgirt ilçesi Ağılbaşı köyünde bazı adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 2 kalaşnikof marka tüfek, 247 kalaşnikof fişeği, 9 kalaşnikof şarjörü, 2 kalaşnikof hücum yeleği, 2 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca fişeği, tabanca şarjörü, 2 av tüfeği ve 8 av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 12 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.