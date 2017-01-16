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Muş'ta PKK'nın keşifçisi tutuklandı

Muş'ta PKK'nın kamu kurumlarına yönelik saldırı hazırlığı öncesinde bölgede keşif yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

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Muşta PKKnın keşifçisi tutuklandı

Muş'ta PKK'lı teröristlerce saldırı hazırlığı yapılan kamu kurumlarının çevresinde keşif yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Valilik ve bazı kurumların çevresinde gizliden fotoğraf çekimi yaptığı tespit edilen kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Şüpheli A.B, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli A.B, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelinin çektiği fotoğrafları terör örgütüne gönderdiği iddia edildi.

Etiketler: Muş, PKK, pkk keşif, terör operasyonu, teröristler
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