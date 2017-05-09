Muş'ta PKK operasyonunda 5 tutuklama

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan, aralarında DBP İl Genel Meclisi Başkan Vekili ile HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı bildirilen açıklamada, bir kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.