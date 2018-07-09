Muş'ta pikniğe giden vatandaşlar ayı saldırısına uğradı

Muş Varto Bingöl dağları eteğindeki Leylek Yaylası'na dün öğle saatlerinde pikniğe giden iki arkadaştan Mehmet Koçhan, ayı saldırısına uğradı.

Ayının darbeleriyle su arkına düşen Mehmet Koçhan, Ali ismindeki arkadaşının yardımıyla Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayının pençe ve dişleriyle vücudununun değişik yerlerinden yaralanan Mehmet Koçhan, müdahalenin ardından taburcu edildi.

"Yaşadığıma inanamıyorum"

Mehmet Koçhan yaşadığına inanamadığını söyledi.

"Piknik için gittiğimiz yerde yürürken karşımıza aniden ayı çıktı. Ayı benden ben de ayıdan korktum. Ayı bir anda üzerime saldırdı. Pençesiylede vurması sonucu su arkının içine düştüm. O sırada arkadaşım da bağırarak ayıyı korkutmaya çalışıyordu. Ali beni suyun içinde bırakıp gitti. Daha sonra yanıma gelen arkadaşım, sağlık ekiplerine haber verdi ve beni ambulansla gelip alarak hastaneye götürdü. Herşey bir anda oldu. Yaşadığıma inanamıyorum. Çok güçlü bir hayvan. Tek pençe darbesi ile beni metrelerce uzağa fırlattı. Çok şükür iyiyim. Yaralarıma dikiş atılarak taburcu edildim."

Kaynak: DHA, İHA