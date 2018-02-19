Muş'ta otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Muş-Bulanık karayolunun Karakale mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 KSP 59 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Çelik yönetimindeki 35 AC 2072 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Çelik ile kamyonette bulunan Filiz Aykuş'un cenazeleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan otobüs yolcularından Kıyasettin, Türkan ve Mehmet Sabırlı ile kamyonetteki Baran Çelik, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA