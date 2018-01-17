Muş'ta köylüler kar duasına çıktı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ve Bitlis'te kar yağışı aralıklarla devam ederken, Muş'ta parçalı bulutlu bir hava hakim.

Merkeze bağlı Çatbaşı köyünde bir grup çiftçi ile köy imamı Ayhan Aymelek ve muhtar Mehmet Koçlardan bir araya geldi.

Gruptakiler köy dışına çıkarak imam Aymelek'in öncülüğünde kar ve yağmurun yağması için bir süre dua etti.

Muhtar Koçlardan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş'un kış mevsiminde en kurak dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Bölgede özellikle gece don olayının yaşandığını anlatan Koçlardan, şöyle konuştu:

"Sonbaharda ektiğimiz ekinin bir kısmı çıktı, bir kısmı çıkmadı. Biz de hocamızla kar duasına çıktık. Geçen yıl bu mevsimde yerde yaklaşık 1,5 metre kar varken, bu yıl henüz istenilen düzeyde kar yağmadı. Bu nedenle Allah'tan kar ve yağmurun yağmasını diledik."

İmam Aymelek ise bölgenin çok acil suya ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Biz de bugün kar duasına çıktık. Allah bize yağmur ve karı toprağın ihtiyacı kadar versin. İnşallah duamız kabul olur." dedi.

Kaynak: TRT Haber-AA