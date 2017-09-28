Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 14 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatı, iltisakı olan ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen, aralarında ihraç edilen asker, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Eylül günü eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde, haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheli gözaltına alınmıştır. Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest kalmıştır."

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.