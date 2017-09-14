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Muş'ta ByLock operasyonu: 20 gözaltı

Muş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Muşta ByLock operasyonu: 20 gözaltı

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezi ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibatı/iltisakı tespit edilen aralarında bir uzman çavuş, 4 öğretmen, bir imam, bir komiser yardımcısı ve bir astsubayın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap, 108 CD/DVD, 6 adet bir dolar, 22 telefon, 22 sim kart, 9 hafıza kartı, 11 flaş bellek, 11 bilgisayar, 6 tablet, 2 fotoğraf makinası, bir ruhsatsız tabanca ve ajanda ele geçirilmiştir."

Etiketler: Muş, fetö, bylock
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