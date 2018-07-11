Muş’ta askeri araç devrildi: 4 yaralı

Kaza, Bulanık-Varto karayolu üzerinde Karaağıl köyü yakınlarında meydana geldi.

Araçta bulunan 4 asker yaralandı

Karaağıl Jandarma Karakolunda görevli personeli taşıyan zırhlı askeri araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi.

Araçta bulunan 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumu iyi

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Bulanık Devlet Hastanesine giderek yaralı askerleri ziyaret etti.

Kaymakam Uzan, yaralı askerler hakkında bilgi aldı ve şu açıklamaları yaptı:

"Jandarma personellerimizin trafik kazası geçirmeleri hepimizi üzdü. Çok şükür sağlık durumları iyi. Kahramanlarımızın kaza sırasında oluşan yaralanmaları için sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni yapacaklar. Başta jandarma personellerimiz olmak üzere ailelerine ve İlçe Jandarma Komutanlığımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Kaynak: İHA