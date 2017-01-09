  • 09 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.732
    EURO 3.928
  • BIST 77182.23
    ALTIN 141.383
Buradasınız : » » Muşlular 'teröre lanet' için yürüdü

Muşlular 'teröre lanet' için yürüdü

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlar, terör saldırılarını lanetledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Muşlular teröre lanet için yürüdü

Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen, Malazgirt Kaymakamlığı önündeki Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Polise uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Terör örgütünün güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarının protesto edildiği mitingde, şehit olan güvenlik güçleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

- "Terör örgütü zarardan başka bir şey vermiyor"

Vatandaşlara hitap eden Kaymakam Soner Kırlı, 1071 Malazgirt Zaferi ruhuyla hareket eden bölge halkının artık terör olayları istemediğini söyledi.

Kırlı, terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılarla bölge halkına zarardan başka bir şey vermediğini vurgulayarak, "1071 Malazgirt ruhu kesinlikle bu ülkede, bölgede canlanacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Terör örgütleri yaptıkları saldırılarla bütün insanların ekmeğiyle, aşıyla oynuyor. Hiçbir katkıları yoktur, aksine bütün zararı bu ülkeye, bu bölgeye veriyorlar. Vatandaşımız da artık bunun bilincine varmıştır. Allah'ın izni ile bundan sonra hiçbir terör örgütüne halkımız prim vermeyecektir." diye konuştu.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da 1071 Malazgirt Zaferi'nde omuz omuza savaşan Türk ve Kürtlerin, bugün de aynı birlik ve beraberlik içinde olduğunu söyledi.

Etiketler: Muş, Malazgirt ilçesinde, miting, terör saldırıları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER