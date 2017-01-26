Musluklardan memba kalitesinde içme suyu akacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan başlayan Ankara İçme Suyu 2'inci Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp suyu, Çamlıdere Baraj Gölüne aktaracak şekilde inşa ediliyor.

Gerede-Ulusu Deresi üzerinde tamamlanan Işıklı Regülatörü vasıtasıyla çevrilecek olan 226 milyon metreküp su, Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli ile aktarılacak.

24 bin 250 metrelik kısmı tamamlanan 31,6 kilometre uzunluğundaki ve 4,5 metre çapındaki tünelle, Ankara'nın 2050'ye kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Başkente memba kalitesinde içme suyu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, 81 il için içme suyu eylem planları hazırlandıklarını kaydetti.

Eroğlu, "Başkentimiz Ankara için de memba kalitesinde içme suyu sağlamak için 'Ankara İçme Suyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi'ni uygulamaya koyduk. Şu an itibarıyla fiziki gerçekleşmesi yüzde 86 seviyesinde olan bu projeyle yıllık 226 milyon metreküp su, Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılacak. Bu proje Ankara'yı çok rahatlatacak son derece önemli bir projedir." ifadesini kullandı.