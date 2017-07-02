MÜSİAD 38 ülkede 15 Temmuz'u anlatacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan yazılı açıklamada, derneğin yurt dışında bulunan şubeleri ve temsilcilikleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çeşitli programlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, darbe girişimiyle ilgili konferansların tertip edileceği ve camilerde şehitler için mevlit okutulacağı bildirildi.

Yapılacak görüşmelerde darbe girişiminin anlatılacağı, gazete ve televizyonlarda darbe teşebbüsünü kınayan ilanlar verileceği kaydedildi.

Kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, milletvekillerine ve bürokratlara yapılacak ziyaretlerde de darbe girişimi hakkında bilgiler sunulacağı belirtilerek, davet edilecek basın mensuplarına da hain darbe teşebbüsünde yaşananların anlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan ve 7 dile çevrilen, darbe girişimi hakkında bilgiler içeren yayınların yurt dışındaki şube ve temsilciliklere dağıtılacağı aktarıldı.

Programların gerçekleştirileceği ülkeler şunlar:

"Almanya, Avusturya, Danimarka, Hollanda, KKTC, ABD, İngiltere, İsviçre, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Nijerya, Romanya, Sudan, Makedonya, Japonya, Avustralya, Kazakistan, Pakistan, Belçika, Azerbaycan, Çin, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Fildişi Sahili, İran, Katar, Macaristan, Nijer, Senegal, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Ukrayna, Kuveyt ve Tayvan."