Muş ve İstanbul'da PKK/KCK operasyonu

Muş merkez, Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6'sının tutuklandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarda, terör örgütü adına kuryelik ve iş birlikçilik yapan, sözde "köy komisyonları"nda faaliyet yürüten, örgüte yardım ve yataklık yapan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri tespit edilen 16 kişiye yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Muş merkez, Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçeleri ile İstanbul'da düzenlenen operasyonda 16 zanlının yakalandığı aktarılan açıklamada, adli mercilere sevk edilen bu kişilerden 6'sının adli kontrol şartıyla, 4 kişinin savcılıkça serbest bırakıldığı, 6 zanlının ise tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.