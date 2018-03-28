Muş Varto'nun 40 yıllık su sorunu çözüldü

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Özel İdare Müdürü İmam Karahan, Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürü Celalettin Özer, Fen İşleri Müdürü Yakup Dede ve Yazı İşleri Müdürü Nihat Han ile birlikte Yarlısu Köyü'ndeki içme suyu kaynağında incelemeler yaptı.

Eski belediye yönetiminin "içilemez" gibi raporlara rağmen ilçeye su verdiğini belirten Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, yaklaşık 1,5 yıldır kayyum olarak görevlendirildiğini ve ilçe halkına hizmet verdiklerini söyledi.

25 yıl hiçbir sorunu olmayacak

Varto’nun 40 yıllık su sorunu olduğunu vurgulayan Çetin, "Biz bir yıldır uğraşıyoruz. Derenin ana kaynağından suyu alıyoruz ve Varto ilçe merkezine veriyoruz. 25 yıllık hiçbir sorunu olmayacak, tahlilleri yapılmış tertemiz bir su, şu an tahsis tamamlandı. Bu ay içinde proje ve ihalesine çıkıyoruz. İnşallah yaz aylarına kadar bu suyu vereceğiz. Geçen seneden suyu verecektik. Borular asbestli idi. Suyun projesi ve tahlili yapılmadığı için eski su sıkıntılı çıktı. Yeniden bir su verdik Varto’ya" dedi.

Su kesintisi olmayacak

Varto’da artık su kesintisi de olmayacağını dile getiren Çetin, "Bu haftada projeciler gelecek, kazmayı inşallah 1-1,5 ayda vuracağız. Hiçbir sorunu kalmadı. Allah’ın izni ile bir aya kadar suyu vereceğiz. Bundan sonra vatandaşlarımız artık temiz su içecekler. Şu an tüm işlemleri bitmiş olan suyumuzu ilçemize kazandırdık. Vartolu hemşehrilerime hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA