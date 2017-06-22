  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Muş merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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Muş merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Muş merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ünün tutuklandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik 4 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 5 zanlının gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, bu kişilerden 4'ünün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutukladığı bir kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Etiketler: Muş merkezli FETÖ/PDY operasyonu, ByLock operasyonu
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