Muş merkezli FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muş merkezli 8 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Operasyonda, terör örgütünün asker ve askerin mahrem imamlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 18 değişik rütbedeki asker, askerin mahrem imamı olan bir öğretmen ve bir hemşire olmak üzere toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 12’si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, 8 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğü vurgulandı.