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Muş merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 14 tutuklama

Muş merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 14 zanlının tutuklandığı bildirildi.

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Muş merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 14 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Muş merkezli 4 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyete yönelik keşif çalışması yapma, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde parti müşahidi adı altında seçmenlere baskı uygulama, öğrencileri Şenyayla bölgesine götürüp siyasi eğitim verme ve kırsaldaki örgüt militanlarıyla buluşturarak örgüte katılımlarını sağlama faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen kişilerden 14'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. Daha önce tutuklanan 7 kişinin tutukluluğuna devam kararı verilmiş, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." AA

Etiketler: Muş, terör operasyonu, PKK
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