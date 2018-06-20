Muş Devlet Hastanesi'nde kemoterapi ünitesi açıldı

Muş Devlet Hastanesi'nde oluşturulan kemoterapi ünitesi törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu ile Sağlık Müdürlüğü ve Muş Devlet Hastanesi çalışanları katıldı.

"Yaklaşık 150 hasta kemoterapi tedavisinden faydalanabilecek"

Kanser hastalarının kemoterapi seanslarına katılmak için çevre illere gitmek zorunda olduklarını söyleyen Vali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde yeni bir ekiple Muş Devlet Hastanesi'ndeki bu ünitemizde vatandaşlarımıza hizmet verilecek. Sağlık Müdürlüğümüz; bütün ekibiyle, mekânıyla, araç-gereciyle vatandaşlarımıza devletimizin sağladığı imkânlarla bu hastanemizde hizmet etmek için gece-gündüz çalışıyorlar. Böyle bir ünitenin açılmasıyla yaklaşık 150 hastamız burada kemoterapi tedavisinden, hizmetinden faydalanabilecekler. Böylece Elâzığ, Erzurum, Malatya gibi diğer illere gitmekten kurtulacaklar ve burada gördüğünüz gibi nezih bir ortamda bu tedavi imkânlarını kullanacaklar, bu tedavi hizmetinden faydalanacaklardır. Bizler bu hizmetlerden en iyi şekilde, en ekonomik şekilde vatandaşlarımızın faydalanması için çalışıyoruz ve bundan sonrada aynı düşünceyle vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu imkânların oluşabilmesi için devletimizin imkânlarını bizlere güvenerek ilimize gönderen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız, Sağlık Bakanımız ve devletimizin tüm büyüklerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca bu hizmetlerin açılışına vesile olan milletvekilimiz, Sağlık Müdürümüz ve personellerine de teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."

"Maliyetin azlığı veya çokluğu konuşulmaz"

"Vatandaşa ulaştırılan hizmetin maliyeti konuşulmaz" diyen Vali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Maliyetin azlığı veya çokluğu konuşulmaz. Önemli olan o hizmetin oluşturulmasıdır. Birkaç hafta önce Varto'da vatandaşımız mantar toplarken uçurumdan düştü ve kimse onu oradan alamadı. Haberimiz oldu, Van'dan ambulans helikopter geldi ve vatandaş oradan alınarak hastaneye getirildi. Tedavisinin ardından evine gönderildi. Devletimiz, bu anlamda çok büyük imkanları vatandaşımızın hizmetine sunmakta. Ama bunların kıymetini de bilmemiz gerekir."

Yakın zamanda açık kalp ameliyatları da yapılacak

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, sağlığın her şeyin başı olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Muş Devlet Hastanesi'nde açık kalp ameliyatlarının da yapılacağını belirten Şimşek, “Sağlıklı bir toplum olduğu zaman sağlıklı günler de oluyor. Bugün hastanemizde yeni bir ünitenin daha açılışını yaptık. Kemoterapi tedavisi inşallah bundan sonra Muş'ta yapılacak. Bu bizi sevindiriyor, çünkü bu konuda hastalarımızın civar illere gitmeleri onları sıkıntıya sokabiliyordu. Artık burada yapacağız. Yakın bir tarih içerisinde hastanemizde Yüksek İhtisas Hastanesi'yle müştereken açık kalp ameliyatı da burada yapılacak. Her etapta yeni bir ünitenin açılışını yapacağız" dedi.

Vali Yıldırım daha sonra üniteyle ilgili İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu'ndan bilgi aldı.

Kaynak: İHA