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Murat Başoğlu'na soruşturma

Sunucu Murat Başoğlu ve basında yer alan haberlere konu diğer kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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Murat Başoğluna soruşturma

Sunucu Murat Başoğlu ve basında yer alan haberlere konu diğer kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bodrum Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, ilçedeki bir teknede yaşanan olayın toplumsal değer yargılarına aykırı olduğu ifade edilerek, yazılı ve görsel basında buna ilişkin haber içeriklerinin ihbar kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, habere konu kişiler hakkında "Hayasızca hareketler" suçu bakımından inceleme yapılmak üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Etiketler: murat başoğlu, soruşturma, hayasızca hareketler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı
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