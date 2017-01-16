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Buradasınız : » » Muradiye İlçe Belediye Başkanı Tunç gözaltına alındı

Muradiye İlçe Belediye Başkanı Tunç gözaltına alındı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, Muradiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç gözaltına alındı.

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Muradiye İlçe Belediye Başkanı Tunç gözaltına alındı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, Muradiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunç hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında gözaltına alınan Tunç, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri, yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Van, Terör örgütü PKK, soruşturma, Muradiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç, gözaltı
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