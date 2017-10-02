  • 02 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.583
    EURO 4.214
  • BIST 103315.72
    ALTIN 146.611
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Munzur Dağı beyaza büründü!

Munzur Dağı beyaza büründü!

Erzincan'ın Tunceli sınırında yer alan 3 bin 463 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'nın zirvesi yağan karla beyaza büründü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Munzur Dağı beyaza büründü!

Erzincan'ın Tunceli sınırında yer alan 3 bin 463 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'nın zirvesi yağan karla beyaza büründü.

Erzincan'da etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Erzincan'ın Tunceli sınırında yer alan 3 bin 463 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'nın zirvesi yağan karla beyaza büründü.

Şehir merkezi ve Üzümlü ilçesinden rahatça gözüken karlı zirveler güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Vatandaşlardan Samet Yeniçeri, mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, "Eylülde havalar çok güneşli ve iyiydi ama bugünden itibaren havalar soğumaya başladı. Gece de soğuktu zaten. Yağmur yağdı, sabah kalktığımızda Munzur Dağı'na ilk kar yağmıştı." dedi.

Salih Tekirdağ ise artık soğuk havaların geldiğini ifade ederek, "Dün akşamdan beri yağmur yağıyor. Yağmurun peşine mevsimin ilk karı yağdı. Soğuk havalar başladı. Erzincan'ın soğuk havaları bugünden sonra devam eder" ifadesini kullandı.

Etiketler: munzur dağı, mevsimin ilk karı, Kar yağışı, kar, erzincan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER