Munzur Dağı beyaza büründü!

Erzincan'ın Tunceli sınırında yer alan 3 bin 463 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'nın zirvesi yağan karla beyaza büründü.

Erzincan'da etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Erzincan'ın Tunceli sınırında yer alan 3 bin 463 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'nın zirvesi yağan karla beyaza büründü.

Şehir merkezi ve Üzümlü ilçesinden rahatça gözüken karlı zirveler güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Vatandaşlardan Samet Yeniçeri, mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, "Eylülde havalar çok güneşli ve iyiydi ama bugünden itibaren havalar soğumaya başladı. Gece de soğuktu zaten. Yağmur yağdı, sabah kalktığımızda Munzur Dağı'na ilk kar yağmıştı." dedi.

Salih Tekirdağ ise artık soğuk havaların geldiğini ifade ederek, "Dün akşamdan beri yağmur yağıyor. Yağmurun peşine mevsimin ilk karı yağdı. Soğuk havalar başladı. Erzincan'ın soğuk havaları bugünden sonra devam eder" ifadesini kullandı.