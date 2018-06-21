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Münbiçlilerin Türk askerine desteği büyüyor

Münbiç'teki Damalha ve Tay aşiretleri de TSK'nın Münbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde devriye görevi icra etmesini desteklediklerini açıkladı.

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Münbiçlilerin Türk askerine desteği büyüyor

Münbiç'teki Damalha ve Tay aşiretleri yaptıkları ayrı yazılı açıklamalarda, "Kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'e girip güven ve istikrar sağlamasını destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Açıklamalarda, terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeden çıkması ve yönetimin yerel halka devredilmesi gerektiği belirtildi.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ı Araplardan oluşuyor. Daha önce de ilçenin en büyük aşireti Elbubanna ve aşiretlerin birleşerek oluşturduğu Bekare kabilesi, Türk askerine desteklerini açıklamıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçenin YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde, 18 Haziran'da ilk, dün ise ikinci devriye görevini icra etmişti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Türk askeri, munbic
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