Münbiçliler Türkiye'nin YPG/PKK'nın varlığına son vermesini bekliyor

Yaklaşık beş yıl önce terör örgütü DEAŞ ve ardından 2016 yılında terör örgütü YPG/PKK’nın işgaline giren Münbiçliler, ABD ve Türkiye arasında kararlaştırılan yol haritasının bir an önce uygulanmasını talep ediyor.

Terör nedeniyle evini, işini ve akrabalarını terk etmek zorunda kalan on binlerce Münbiçliden biri olan Hasan Mustafa, YPG/PKK’nın amacının Arap nüfusu bölgeden çıkarmak olduğunu söyledi.

Mustafa, "Beş yıl önce Münbiç'ten çıkmak zorunda kaldık DEAŞ yüzünden. Daha sonrasında PKK güçleri geldi. Amaçları Arapları, çoğunlukta yaşadığı yerlerden çıkarmaktı. O günden bugüne tüm bayramlarımızı dışarıda geçirdik." dedi.

Türkiye'nin Münbiç'i terörden arındırma çalışmasını desteklediğini belirten Hasan Mustafa sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi Türkiye’nin orada bulunmasıyla güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşmuş olacak. Biz siviller olarak Türkiye’nin yanındayız, Türkiye'nin destekçisiyiz."

Kurban Bayramı'nda "evde" olma hayali

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgali nedeniyle evine dönemeyen Mustafa, Fırat Kalkanı bölgesine, Türkiye ve Avrupa’ya dağılan Münbiç halkının geri dönüş umudunu koruduğunu belirtti.

Mustafa, Türkiye'nin Münbiç’te bulunmasının güven ve istikrar getireceğini vurguladı.

Terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK işgali nedeniyle göç etmek zorunda kalan Ali Muhammed de, "Münbiç halkı zor günler yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde, Bab'da, Azez'de, Cerablus'ta farklı farklı bölgelerde yaşıyorlar. Yedi bayramdır dışarıda evlerinden uzaktalar." dedi.

Muhammed, Kurban Bayramı'nda Münbiç'te evlerinde olmayı umduklarını ifade etti.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

Kaynak: AA