Münbiç'in en büyük aşiretinden TSK'ya destek

Elbubanna aşireti yayımladığı açıklamada,Türk askerinin ilçeye girmesini desteklediklerini, ABD'den taahhüdünü yerine getirmesini beklediklerini belirtti.

Elbubanna aşiretinden yapılan açıklamada, "ABD ve Türkiye arasında mutabakata varılan yol haritasının uygulamasını yakından takip ediyoruz. Münbiç'in en büyük aşireti olarak, Münbiç'in içinde ve dışında olan tüm mensuplarımızla ve tüm özgür aşiretler adına istikrar ve güvenliği sağlamakta ana rolü oynayacak Türk ordusunun Münbiç'e girmesini destekliyoruz" denildi.

ABD'den tüm YPG/PKK unsurlarının Münbiç'ten Fırat Nehri'ni doğusuna çekilmesi taahhüdünü yerine getirmesi talep edilerek, bu sayede örgütten kaçan Münbiçlilerin geri dönebilecekleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Tüm Münbiç ahalisini birleştirerek bölgeyi yöneten, özgürlükleri koruyan, özel mal mülkü muhafaza eden ve insanların özgürlük ve geleneklerine saygı duyan bir sivil yönetim kurmaya davet ediyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

Elbubanna aşireti, YPG/PKK ihlallerine karşı birçok kez protesto düzenlemişti.

Kaynak: AA